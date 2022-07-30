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«Буду таскать её за волосы и кусать». Пенья — про реванш с Нуньес

«Буду таскать её за волосы и кусать». Пенья — про реванш с Нуньес
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Чемпионка UFC в легчайшем весе американка Джулианна Пенья дала комментарий о предстоящем реванше с бразильянкой Амандой Нуньес.

«Я сосредоточена на том, чтобы вернуть свой пояс. Сделаю для этого всё. Буду таскать её за волосы и кусать. Я собираюсь выколоть ей глазные яблоки, если придётся. Я буквально планирую сделать там всё. Поверьте мне, что всё это я серьёзно. Чего бы мне это ни стоило, я сделаю всё, что потребуется», — приводит слова Пеньи издание MMA Fighting.

Поединок Пеньи и Нуньес состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 277 и станет его главным событием. Спортивное шоу пройдёт в ночь на 31 июля мск. Напомним, по итогам взвешивания Аманда оказалась чуть тяжелее Джулианны.

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