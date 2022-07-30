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Дана Уайт отреагировал на резкие высказывания Пеньи в адрес Нуньес перед их боем на UFC

Дана Уайт отреагировал на резкие высказывания Пеньи в адрес Нуньес перед их боем на UFC
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Президент UFC Дана Уайт отреагировал на громкие высказывания со стороны чемпионки промоушена в легчайшем весе американки Джулианны Пеньи в адрес представительницы Бразилии Аманды Нуньес перед их боем на турнире по смешанным единоборствам UFC 277.

«Буду таскать её за волосы и кусать. Я собираюсь выколоть ей глазные яблоки, если придётся. Я буквально планирую сделать там всё. Поверьте мне, что всё это я серьёзно», — говорила на пресс-конференции Пенья.

«Будем надеяться, что буквально ничего из этого не случится», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

UFC 277 пройдёт в ночь на 31 июля мск. Бой Пеньи и Нуньес будет главным событием спортивного шоу. Напомним, по итогам взвешивания Аманда оказалась чуть тяжелее Джулианны.

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