Чемпион UFC Камару Усман получил роль в продолжении фильма «Чёрная пантера»
Поделиться
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман получил роль в сиквеле популярного фильма «Чёрная пантера». Камару появится в фильме «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», премьера которого запланирована на 11 ноября этого года. Об этом информирует издание MMAJunkie, ссылаясь на менеджера бойца Али Абдель-Азиза.
Кого именно сыграл Усман, пока неизвестно. Лента «Чёрная пантера» вышла в 2018 году и собрала в мировом прокате $ 1 346 913 161.
Напомним, Усман в настоящее время готовится к поединку с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом. Противостояние состоится 21 августа в США и возглавит турнир UFC 278. Бой будет носить статус титульного.
Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова:
Комментарии
- 30 июля 2022
-
11:18
-
11:05
-
10:31
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
07:15
-
04:30
-
00:50
- 29 июля 2022
-
23:52
-
22:47
-
21:27
-
19:56
-
18:41
-
17:41
-
16:38
-
16:19
-
15:14
-
14:38
-
13:51
-
13:11
-
12:41
-
11:50
-
11:15
-
11:01
-
10:13
-
10:00
-
09:16
-
00:42
- 28 июля 2022
-
23:00
-
21:54
-
21:02
-
20:03
-
18:58
-
17:59
Партнерский контент