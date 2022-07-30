Чемпион UFC Камару Усман получил роль в продолжении фильма «Чёрная пантера»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман получил роль в сиквеле популярного фильма «Чёрная пантера». Камару появится в фильме «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», премьера которого запланирована на 11 ноября этого года. Об этом информирует издание MMAJunkie, ссылаясь на менеджера бойца Али Абдель-Азиза.



Кого именно сыграл Усман, пока неизвестно. Лента «Чёрная пантера» вышла в 2018 году и собрала в мировом прокате $ 1 346 913 161.



Напомним, Усман в настоящее время готовится к поединку с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом. Противостояние состоится 21 августа в США и возглавит турнир UFC 278. Бой будет носить статус титульного.

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