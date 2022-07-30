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«Победа техническим нокаутом». Джош Томсон предсказал победителя боя Чимаев — Диаз

«Победа техническим нокаутом». Джош Томсон предсказал победителя боя Чимаев — Диаз
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Бывший боец UFC Джош Томсон поделился мыслями о предстоящем поединке между шведским бойцом чеченского происхождения полусреднего веса Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диазом. Томсон и сам встречался с Диазом. Их бой состоялся в 2013 году. Победу тогда праздновал Джош.

«Тот факт, что я единственный, кто когда-либо прикончил его, продлится недолго. Это опять случится. С этим скоро будет покончено. Моим претензиям на славу пришёл конец. В UFC знают, что делают.

Чимаев — худший соперник, которого он только мог получить. Он высокий, длинный, долговязый и всё такое. Он силён в борьбе, чего не скажешь о Нейте. Так что я выбираю победу Чимаева техническим нокаутом», — приводит слова Томсона MMAJunkie.

Напомним, бой Чимаева и Диаза возглавит турнир UFC 279, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США).

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