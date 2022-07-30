Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках. Видео

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях представитель Ирландии Конор Макгрегор разместил новый пост в одной из своих социальных сетей, показав видео с тренировки. Конор продемонстрировал, как отработал на груше на голых кулаках.



«Голые кулаки», — подписал видеозапись ирландский боец.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:

Последний бой Макгрегор провёл летом 2021 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье. Дастин одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.