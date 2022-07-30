Артур Бетербиев: желаю, чтобы федерация бокса России была номером один в мире

Непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев разместил новый пост в своих социальных сетях, поздравив федерацию бокса России с 30-летием. Сегодня, 30 июля, в Серпухове пройдёт торжественное празднование юбилея.

«Федерация бокса России празднует 30-летие! Большая дата для большой федерации! Поздравляю всех, кого объединил бокс», — написал Бетербиев.



«Желаю, чтобы федерация бокса России была номером один в мире», — добавил Артур.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

Блиц-опрос Артура Бетербиева: