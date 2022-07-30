«У него всё есть, чтобы выиграть бой». Эмеев поделился ожиданиями о бое Льюис — Павлович

Российский боец UFC в полусреднем весе Рамазан Эмеев высказался о предстоящем поединке между соотечественником Сергеем Павловичем и представителем США Дерриком Льюисом. Бой состоится в ночь на 31 июля мск на турнире UFC 277.
«Я с Сергеем иногда переписываюсь, касательно боёв тоже. Для первого боя [в UFC] ему дали хорошего соперника. Это, конечно, было неправильно. Потом он уже сориентировался. И, я думаю, он уже вырос для больших боёв. Мне кажется, у него всё есть, чтобы выиграть бой у Деррика Льюиса. Тот, конечно, тоже хороший панчер, очень опасный. Но в данный момент у Павловича есть шансы, чтобы выиграть. Хотя в тяжах один удар решает многое. Если Сергей будет в хорошей физической форме и будет драться с умом, тогда всё будет нормально», — сказал Эмеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
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