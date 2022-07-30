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Джейк Пол рассказал, с кем предпочёл бы провести бой: с Бетербиевым или Биволом

Джейк Пол рассказал, с кем предпочёл бы провести бой: с Бетербиевым или Биволом
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Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в ринге, рассказал, с каким из двух непобеждённых российских боксёров он бы сразился: с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым.

«Я бы предпочёл драться с Бетербиевым», — приводит слова Пола журналист Майкл Бенсон со ссылкой на его выступление в эфире DAZN Boxing.

Напомним, Бетербиев в последнем бою одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Бивол в последнем поединке одолел мексиканца Сауля Альвареса, защитив титул в полутяжёлой весовой категории.

Кремлёв подарил Бетербиеву BMW после победы над Смитом:

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