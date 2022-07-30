Бойца ММА обвиняют в том, что он выстрелил в девушку из арбалета и душил её после ссоры
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Боец смешанных единоборств Самуэль Тафтс, который якобы стрелял из арбалета в свою бывшую девушку, получил отказ в просьбе об освобождении из-под стражи под залог. Об этом информирует издание Belfast Live.
Боец был арестован в сентябре прошлого года. Инцидент случился после ссоры, когда его девушка заявила, что собирается уйти из дома. Сообщается, что Тафтс после этого сильно разозлился и начал наносить удары потерпевшей. После он выстрелил в неё через закрытую дверь из арбалета, но промахнулся. Затем боец продолжил избиение, а также пытался придушить свою подругу. Девушка лишилась сознания, но выжила. Когда пострадавшая пришла в чувство, то незамедлительно обратилась в полицию.
Самуэль отрицает выдвинутые против него обвинения.
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