Хрюнов: для организации боя Загитовой есть предпосылки

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, почему он собирается организовать бой для олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.



«Для организации боя Загитовой есть предпосылки. Объясню. У Загитовой существует большое количество фанатов. Она – суперзвезда. С ней должно происходить что-то запредельное, суперское. Сегодня у наших спортсменов нет возможности принимать участие в международных соревнованиях, поэтому возникла идея попробовать себя в другом виде спорта. Это мотивация заниматься спортом в принципе, поскольку на неё смотрят фанаты. Это можно реализовать, и кто-то пойдёт заниматься боксом. Это будет прекрасный результат», — цитирует Хрюнова Metaratings.



Загитова приостановила карьеру в 2019 году. Сейчас фигуристка учится на факультете журналистики, работает на телевидении, а также принимает участие в ледовых шоу.