Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хрюнов: для организации боя Загитовой есть предпосылки

Хрюнов: для организации боя Загитовой есть предпосылки
Комментарии

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, почему он собирается организовать бой для олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Для организации боя Загитовой есть предпосылки. Объясню. У Загитовой существует большое количество фанатов. Она – суперзвезда. С ней должно происходить что-то запредельное, суперское. Сегодня у наших спортсменов нет возможности принимать участие в международных соревнованиях, поэтому возникла идея попробовать себя в другом виде спорта. Это мотивация заниматься спортом в принципе, поскольку на неё смотрят фанаты. Это можно реализовать, и кто-то пойдёт заниматься боксом. Это будет прекрасный результат», — цитирует Хрюнова Metaratings.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году. Сейчас фигуристка учится на факультете журналистики, работает на телевидении, а также принимает участие в ледовых шоу.

«Прошла всё с высоко поднятой головой». Почему Загитова — любимая фигуристка России? «Прошла всё с высоко поднятой головой». Почему Загитова — любимая фигуристка России?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022