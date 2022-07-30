Пенья: хочу доказать, что моя победа в первом бою с Нуньес не была случайностью

Чемпионка UFC в легчайшем весе американка Джулианна Пенья дала комментарий о предстоящем реванше с бразильянкой Амандой Нуньес.



«После первого боя все говорили, что Нуньес допустила ошибку, поэтому я и смогла победить. Я здесь для того, чтобы доказать, что моя победа не была случайностью. Я выиграла доминирующе, и я собираюсь повторить это. Это была не какая-то победа, которая просто свалилась с неба. Это был мой план. Я здесь, чтобы повторить то, что я сделала тогда — победить её. В субботу я докажу, что я — чемпион. Наступила эра Пеньи», — приводит слова Джулианны Пеньи BJPenn.



Поединок Пеньи и Нуньес состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 277 и станет его главным событием. Спортивное шоу пройдёт в ночь на 31 июля мск. Напомним, по итогам взвешивания Аманда оказалась чуть тяжелее Джулианны.