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Украинец Потеря проиграл техническим нокаутом во втором раунде в дебютном бою UFC

Украинец Потеря проиграл техническим нокаутом во втором раунде в дебютном бою UFC
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В ночь на 31 июля мск в Далласе (Техас, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 277. В рамках предварительного карда украинец Игорь Потеря встретился с представителем Румынии Николае Негумеряну.

Бой завершился победой Негумеряну во втором раунде техническим нокаутом.

Для украинца этот поединок стал дебютным в UFC.

В главном поединке турнира сойдутся чемпионка UFC американка Джулианна Пенья и представительница Бразилии Аманда Нуньес. Также в турнире примут участие два российских бойца. Сергей Павлович встретится с американцем Дерриком Льюисом, а Магомед Анкалаев проведёт поединок с Энтони Смитом.

UFC 277. Основной кард

Джулианна Пенья — Аманда Нуньес
Брэндон Морено — Кай Кара-Франс
Деррик Льюис — Сергей Павлович
Александр Пантожа — Алекс Перес
Магомед Анкалаев — Энтони Смит

UFC 2022. UFC 277, Даллас, Техас, США
Николае Негумеряну (W) - Игорь Потеря
31 июля 2022, воскресенье. 01:30 МСК
Николае Негумеряну
Окончено
TKO
Игорь Потеря
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