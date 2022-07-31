Украинец Потеря проиграл техническим нокаутом во втором раунде в дебютном бою UFC

В ночь на 31 июля мск в Далласе (Техас, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 277. В рамках предварительного карда украинец Игорь Потеря встретился с представителем Румынии Николае Негумеряну.

Бой завершился победой Негумеряну во втором раунде техническим нокаутом.

Для украинца этот поединок стал дебютным в UFC.

В главном поединке турнира сойдутся чемпионка UFC американка Джулианна Пенья и представительница Бразилии Аманда Нуньес. Также в турнире примут участие два российских бойца. Сергей Павлович встретится с американцем Дерриком Льюисом, а Магомед Анкалаев проведёт поединок с Энтони Смитом.

UFC 277. Основной кард

Джулианна Пенья — Аманда Нуньес

Брэндон Морено — Кай Кара-Франс

Деррик Льюис — Сергей Павлович

Александр Пантожа — Алекс Перес

Магомед Анкалаев — Энтони Смит