Анкалаев одержал победу техническим нокаутом над американцем Смитом на UFC 277

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся первый бой главного карда турнира UFC 277, в котором сошлись представители полутяжёлой весовой категории – 30-летний российский боец Магомед Анкалаев и 34-летний представитель США Энтони Смит.

Поединок завершился победой Анкалаева техническим нокаутом уже во втором раунде. Таким образом, он одержал девятую победу кряду на UFC при рекорде 18-1 в ММА. Для его оппонента эта неудача стала 17-й в смешанных единоборствах при 35 победах.

Отметим, что Смит занимает пятое место в рейтинге полутяжёлого веса UFC, а Анкалаев – четвёртое.

Напомним, в главном поединке спортивного мероприятия сойдутся чемпионка UFC американка Джулианна Пенья и представительница Бразилии Аманда Нуньес. Кроме того, в основном карде сразится россиянин Сергей Павлович, противостоять которому будет американец Деррик Льюис.