Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пантожа нокаутировал Переса в первом раунде на турнире UFC 277

Пантожа нокаутировал Переса в первом раунде на турнире UFC 277
Комментарии

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся бой главного карда турнира UFC 277, в котором сошлись 32-летний представитель Бразилии Алекс Пантожа и 30-летний американец Алекс Перес, выступающие в наилегчайшем весе.

Поединок завершился победой Пантожи уже в первом раунде после добровольной сдачи от Переса.

Таким образом, Пантожа одержал третью победу кряду в UFC при рекорде 27-6 в ММА. Для его оппонента – Алекса Переса эта неудача стала третьей за карьеру в UFC при рекорде 24-7 в смешанных единоборствах. Отметим, что бразилец занимает четвёртое место в рейтинге наилегчайшего веса UFC, а американец – шестое.

Напомним, в главном поединке спортивного мероприятия сойдутся чемпионка UFC американка Джулианна Пенья и представительница Бразилии Аманда Нуньес. Кроме того, в основном карде сразится россиянин Сергей Павлович, противостоять которому будет американец Деррик Льюис.

UFC 2022. UFC 277, Даллас, Техас, США
Александр Пантожа - Алекс Перес
31 июля 2022, воскресенье. 05:40 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Алекс Перес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022