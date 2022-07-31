Пантожа нокаутировал Переса в первом раунде на турнире UFC 277

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся бой главного карда турнира UFC 277, в котором сошлись 32-летний представитель Бразилии Алекс Пантожа и 30-летний американец Алекс Перес, выступающие в наилегчайшем весе.
Поединок завершился победой Пантожи уже в первом раунде после добровольной сдачи от Переса.
Таким образом, Пантожа одержал третью победу кряду в UFC при рекорде 27-6 в ММА. Для его оппонента – Алекса Переса эта неудача стала третьей за карьеру в UFC при рекорде 24-7 в смешанных единоборствах. Отметим, что бразилец занимает четвёртое место в рейтинге наилегчайшего веса UFC, а американец – шестое.
Напомним, в главном поединке спортивного мероприятия сойдутся чемпионка UFC американка Джулианна Пенья и представительница Бразилии Аманда Нуньес. Кроме того, в основном карде сразится россиянин Сергей Павлович, противостоять которому будет американец Деррик Льюис.
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