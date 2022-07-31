Морено нокаутировал Кара-Франса и стал временным чемпионом UFC в наилегчайшем весе

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся соглавный поединок турнира UFC 277, в котором определялся временный обладатель титула в наилегчайшем весе. В борьбе за пояс сошлись 28-летний мексиканец Брэндон Морено и 29-летний представитель Новой Зеландии Кай Кара-Франс.

Поединок завершился победой Морено техническим нокаутом в третьем раунде. Для мексиканца эта победа стала 20-й в ММА при семи поражениях, а его оппонент потерпел девятую неудачу в смешанных единоборствах при 24 победах.

Отметим, что это их второе очное противостояние. Впервые они сошлись в декабре 2019 года на турнире UFC 245, тогда победа единогласным решением судей досталась Морено. Чемпионом в наилегчайшем весе является 34-летний бразилец Дейвесон Фигередо, одержавший победу в титульном поединке над Морено в январе 2022 года. Таким образом, им предстоит вновь выявить сильнейшего.