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Морено нокаутировал Кара-Франса и стал временным чемпионом UFC в наилегчайшем весе

Морено нокаутировал Кара-Франса и стал временным чемпионом UFC в наилегчайшем весе
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся соглавный поединок турнира UFC 277, в котором определялся временный обладатель титула в наилегчайшем весе. В борьбе за пояс сошлись 28-летний мексиканец Брэндон Морено и 29-летний представитель Новой Зеландии Кай Кара-Франс.

Поединок завершился победой Морено техническим нокаутом в третьем раунде. Для мексиканца эта победа стала 20-й в ММА при семи поражениях, а его оппонент потерпел девятую неудачу в смешанных единоборствах при 24 победах.

Отметим, что это их второе очное противостояние. Впервые они сошлись в декабре 2019 года на турнире UFC 245, тогда победа единогласным решением судей досталась Морено. Чемпионом в наилегчайшем весе является 34-летний бразилец Дейвесон Фигередо, одержавший победу в титульном поединке над Морено в январе 2022 года. Таким образом, им предстоит вновь выявить сильнейшего.

UFC 2022. UFC 277, Даллас, Техас, США
Брэндон Морено (W) - Кай Кара-Франс
31 июля 2022, воскресенье. 06:35 МСК
Брэндон Морено
Окончено
TKO
Кай Кара-Франс
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