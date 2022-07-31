Нуньес единогласным решением одолела Пенью и вернула пояс чемпионки UFC в легчайшем весе

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся главный бой вечера турнира UFC 277, в котором сошлись представительницы легчайшей весовой категории среди женщин – 32-летняя представительница США Джулианна Пенья и 34-летняя бразильянка Аманда Нуньес.

Бой продлился все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (50-44; 50-44; 50-43) одержала Аманда Нуньес, что позволило ей вернуть себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе.

Бойцы встречались второй раз. Предыдущий поединок остался за Пеньей. Тогда американка выиграла сабмишном. Для Нуньес эта победа стала 22-й в ММА при пяти поражениях. Джулианна Пенья, в свою очередь, потерпела пятое поражение в карьере при 12 победах.

Отметим, Аманда Нуньес также является чемпионкой UFC в полулёгком весе.