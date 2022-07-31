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Валентина Шевченко: похоже, Аманда решила полностью скопировать мою стойку

Валентина Шевченко: похоже, Аманда решила полностью скопировать мою стойку
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся главный бой вечера турнира UFC 277, в котором сошлись представительницы легчайшей весовой категории среди женщин – 32-летняя представительница США Джулианна Пенья и 34-летняя бразильянка Аманда Нуньес. Победу единогласным решением судей одержала Нуньес.

После окончания поединка чемпионка UFC в наилегчайшей весовой категории, россиянка Валентина Шевченко прокомментировала его ход. «Похоже, Аманда решила полностью скопировать мою стойку. Отличный бой для обеих дам», — написала Шевченко на своей странице в «Твиттере».

Напомним, сегодняшняя победа позволила Нуньес вернуть себе титул чемпионки UFC в легчайшей весовой категории. Предыдущий поединок между бойцами закончился победой Пеньи сабмишном.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек.

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