Чемпионка Bellator Крис Сайборг обратилась к чемпионке UFC Аманде Нуньес

Чемпионка Bellator в полулёгком весе, представительница Бразилии Крис Сайборг разместила новый пост в своих социальных сетях, где обратилась к соотечественнице Аманде Нуньес, выступающей в промоушене UFC. Обе сражались друг с другом в 2018 году в UFC. Победила тогда Нуньес.



«Устроим сейчас реванш?» — написала Сайборг.



Напомним, в ночь с 30 на 31 июля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 277 Нуньес встречалась с американкой Джулианной Пеньей. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (50-44; 50-44; 50-43) праздновала бразильская спортсменка, что позволило ей вернуть себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе. Это был их бой-реванш. Предыдущий поединок остался за Пеньей. Тогда американка выиграла сабмишном.