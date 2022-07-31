Дэнни Гарсия успешно дебютировал в первом среднем весе, одолев Хосе Бенавидеса

В Бруклине (США) состоялось шоу бокса, в главном событии которого встречались бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия и экс-претендент на титул в полусреднем весе Хосе Бенавидес. Для Гарсии это был дебют в первом среднем весе. По итогам противостояния Гарсия праздновал победу решением большинства судей: 114-114, 116-112 и 117-111.



Ранее Гарсия становился чемпионом в первом полусреднем и полусреднем дивизионах. В последний раз он выходил на ринг в декабре 2020 года, когда уступил Эрролу Спенсу в поединке за титул чемпиона мира в полусреднем весе.



Бенавидес до этого поединка выходил в ринг в ноябре 2021 года. Тогда его соперником был Франсиско Торре. Бой завершился ничейным исходом.