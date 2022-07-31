Опубликованы судейские записки по итогам реванша Нуньес и Пеньи. Фото

Представлены судейские записки по итогам поединка между представительницей США Джулианной Пеньей и 34-летней Амандой Нуньес из Бразилии. Противостояние состоялось на турнире UFC 277 в ночь с 30 на 31 июля мск и завершилось победой бразильянки единогласным решением судей — 50-45; 50-43; 50-44.

Благодаря одержанной победе Нуньес вернула себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе. Это был бой-реванш между Амандой и Джулианной. Предыдущий поединок остался за Пеньей. Тогда американка выиграла за счёт сабмишена.



Напомним, на этом же турнире россияне Магомед Анкалаев и Сергей Павлович одержали победы техническими нокаутами.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: