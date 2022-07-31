Нуньес высказалась о возможном третьем бое с Шевченко

Чемпионка UFC в легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес оценила идею провести третий поединок с чемпионкой промоушена в наилегчайшей весовой категории Валентиной Шевченко. В двух предыдущих их боях сильнее была представительница Бразилии.

«Она тоже чемпионка. Было бы здорово», — приводит в своих социальных сетях слова Нуньес журналист Шахин Аль-Шатти.



Напомним, первый бой Шевченко — Нуньес, состоявшийся в марте 2016 года, завершился победой бразильской спортсменки единогласным решением судей. Во втором поединке, состоявшемся в сентябре 2017 года, Нуньес победила раздельным решением судей.



На UFC 277, который состоялся в ночь на 31 июля мск, Аманда единогласным решением судей побелила американку Джулианну Пенья.