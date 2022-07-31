Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Потеряла кусок лба. Нужен пластический хирург». Дана Уайт — о состоянии проигравшей Пеньи

«Потеряла кусок лба. Нужен пластический хирург». Дана Уайт — о состоянии проигравшей Пеньи
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о поединке между представительницей США Джулианной Пеньей и бразильянкой Амандой Нуньес. Противостояние прошло на турнире по смешанным единоборствам UFC 277 и завершилось победой Нуньес единогласным решением судей.

«У Джулианны недостаёт большого куска лба. Сейчас ей нужно будет сходить к пластическому хирургу. Ей потребуется некоторое время, чтобы поправиться, а дальше пока не знаю. Её сегодня здорово потрепали. Было что-то вроде пяти или шести нокдаунов в первых двух раундах. Джулианне было больно. Ей нужно немного отдохнуть, расслабиться, провести некоторое время со своей дочерью, а потом мы пойдём дальше», — приводит слова Уайта издание MMAJunkie.

Королева вернулась. Нуньес беспощадно молотила красавицу Пенью — но венесуэлка не сдалась Королева вернулась. Нуньес беспощадно молотила красавицу Пенью — но венесуэлка не сдалась
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022