«Потеряла кусок лба. Нужен пластический хирург». Дана Уайт — о состоянии проигравшей Пеньи

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о поединке между представительницей США Джулианной Пеньей и бразильянкой Амандой Нуньес. Противостояние прошло на турнире по смешанным единоборствам UFC 277 и завершилось победой Нуньес единогласным решением судей.



«У Джулианны недостаёт большого куска лба. Сейчас ей нужно будет сходить к пластическому хирургу. Ей потребуется некоторое время, чтобы поправиться, а дальше пока не знаю. Её сегодня здорово потрепали. Было что-то вроде пяти или шести нокдаунов в первых двух раундах. Джулианне было больно. Ей нужно немного отдохнуть, расслабиться, провести некоторое время со своей дочерью, а потом мы пойдём дальше», — приводит слова Уайта издание MMAJunkie.