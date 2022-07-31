Дана Уайт оценил возможность третьего боя Нуньес и Шевченко

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возможности организации третьего поединка между представительницей Бразилии, чемпионкой UFC в легчайшем весе Амандой Нуньес и чемпионкой промоушена в наилегчайшей весовой категории Валентиной Шевченко из Киргизии.
«Это неплохая идея. Обычно я говорю: «Да ладно, чувак». Но в этом случае я бы сказал, что это неплохая идея, если хорошенько подумать», — приводит в своих социальных сетях слова Уайта журналист Шахин Аль-Шатти.
Напомним, первый поединок Шевченко — Нуньес, состоявшийся в марте 2016 года, завершился победой бразильской спортсменки единогласным решением судей. Во втором бою, который прошёл в сентябре 2017 года, Нуньес победила раздельным решением судей.
Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:
- 31 июля 2022
-
17:52
-
17:36
-
17:01
-
16:54
-
16:28
-
15:49
-
15:36
-
14:45
-
14:16
-
13:21
-
13:09
-
12:44
-
12:18
-
11:58
-
11:48
-
11:00
-
10:51
-
10:15
-
10:10
-
09:31
-
09:19
-
09:10
-
08:35
-
08:08
-
08:07
-
07:50
-
07:46
-
07:26
-
07:14
-
07:14
-
07:09
-
06:50
-
06:22
-
06:13
-
05:57