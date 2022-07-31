Дана Уайт оценил возможность третьего боя Нуньес и Шевченко

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возможности организации третьего поединка между представительницей Бразилии, чемпионкой UFC в легчайшем весе Амандой Нуньес и чемпионкой промоушена в наилегчайшей весовой категории Валентиной Шевченко из Киргизии.



«Это неплохая идея. Обычно я говорю: «Да ладно, чувак». Но в этом случае я бы сказал, что это неплохая идея, если хорошенько подумать», — приводит в своих социальных сетях слова Уайта журналист Шахин Аль-Шатти.



Напомним, первый поединок Шевченко — Нуньес, состоявшийся в марте 2016 года, завершился победой бразильской спортсменки единогласным решением судей. Во втором бою, который прошёл в сентябре 2017 года, Нуньес победила раздельным решением судей.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек: