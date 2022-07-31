Экс-чемпион назвал единственный вариант, при котором Канело побьёт Бивола в реванше
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес высказался о потенциальном реванше между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Дмитрием Биволом.
«Не думаю, что что-либо изменится. Единственная причина, по которой может измениться результат, это переход Бивола во второй средний вес. Потому что это не его дивизион. Но, насколько я понимаю, реванш запланирован в полутяжёлом весе. В таком случае ничего не поменяется – Бивол побьёт его», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ранее шансы Альвареса в реванше с Биволом оценил его бывший одноклубник и бывший чемпион в супертяжёлом весе Энди Руис-младший.
Новость по темеЭнди Руис оценил шансы Сауля Альвареса в реванше с Биволом
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