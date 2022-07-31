Майкл Чендлер дал прогноз на бой Оливейра — Махачев
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Бывший претендент на титул UFC и экс-чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Майкл Чендлер назвал победителя ожидаемого поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым. Бой состоится 23 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280.
«Чарльз Оливейра. Думаю, Оливейра сделает свою работу. Ислам – выдающийся боец, но то, чего добился Оливейра, по-настоящему впечатляет. Он финиширует всех своих соперников, и это здорово. Проявите уважение к Чарльзу Оливейре. Я считаю, что он выйдет в клетку и досрочно остановит Ислама», – сказал Чендлер на пресс-конференции журналистам.
Ранее в интервью Чендлер назвал желаемого соперника из топ-5 рейтинга лёгкого дивизиона UFC.
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