«Канело помог ему». Украинский экс-чемпион — о победе Бивола над Альваресом
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о победе россиянина Дмитрия Бивола над лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, поединок которых состоялся в начале мая в Лас-Вегасе (США).
«Не поймите меня неправильно, Бивол проделал великолепную работу. Он победил Канело и перебоксировал его. Но Канело, как бы это сказать… помог ему. И помог сильно, это моё мнение. Люди могут решить, что я завидую, но это определённо не так.
Я просто пытаюсь описать то, что увидел. Бивол показал идеальное выступление, но он не сошёлся со стопроцентным Канело. Вот и всё», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу When the Smoke Clears.
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