Макгрегор: всё, что я делаю, — выстраиваю челюсти и хлопаю по ним
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях представитель Ирландии Конор Макгрегор выступил с очередным громким заявлением.
«Всё, что я делаю, – выстраиваю челюсти и хлопаю по ним», – написал Макгрегор в социальной сети.
Конор Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой Макгрегор провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся в ночь на 11 июля мск 2021 года, сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как знаменитый ирландский боец сломал ногу. С тех пор Конор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.
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