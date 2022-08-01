Бодибилдер Иранский Халк провёл дебютный бой по правилам бокса

Иранский Халк дебютировал в боевых видах спорта в воскресенье в Дубае, встретившись лицом к лицу с казахстанским Титаном, аналогичным региональным гигантом, но с меньшим влиянием в социальных сетях. Титан оказался сильнее своего противника.
Ни у одного из них ранее не было опыта профессионального или любительского бокса, и это отразилось на качестве боя. Но казахстанский Титан, настоящее имя Джуманов Алмат Бахытович, по крайней мере, нанёс несколько ударов раньше и использовал это преимущество, чтобы победить иранского Халка Саджада Гариби.
Изначально иранский Халк должен был сразиться с бодибилдером Мартином Фордом, но бой был отменен, как только Форд понял, что его противник не находится в какой-либо приличной боевой форме. Избиение Гариби не просто плохо смотрелось бы для Форда, он также утверждал, что это может привести Гариби к членовредительству, учитывая всю крайне негативную реакцию, которую иранский Халк получил в преддверии боя.
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