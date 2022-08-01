«Чемпион UFC и чемпион в жизни». Двалишвили поздравил Стерлинга с днём рождения

Боец UFC Мераб Двалишвили поздравил американца Алджэмейна Стерлинга с днём рождения.
«С днём рождения чемпиона UFC и чемпиона по жизни. Этот парень помог мне и многим другим членам команды и бойцам своими знаниями и опытом! Желаю тебе всего самого лучшего, что может предложить жизнь, брат!», — написал Двалишвили в социальных сетях.
Напомним, последний бой Стерлинг провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля мск. Стерлингу противостоял россиянин Пётр Ян. Противостояние завершилось победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был их второй поединок. В первом победу праздновал также американец.
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