«Чемпион UFC и чемпион в жизни». Двалишвили поздравил Стерлинга с днём рождения

Боец UFC Мераб Двалишвили поздравил американца Алджэмейна Стерлинга с днём рождения.

«С днём рождения чемпиона UFC и чемпиона по жизни. Этот парень помог мне и многим другим членам команды и бойцам своими знаниями и опытом! Желаю тебе всего самого лучшего, что может предложить жизнь, брат!», — написал Двалишвили в социальных сетях.

Напомним, последний бой Стерлинг провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля мск. Стерлингу противостоял россиянин Пётр Ян. Противостояние завершилось победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был их второй поединок. В первом победу праздновал также американец.