Стало известно имя следующего соперника Александра Шлеменко в RCC
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко узнал соперника, с которым встретится на турнире RCC 12.
Им оказался 33-летний сербский боец Александар Илич, сообщает пресс-служба RCC. Спортсмены проведут поединок в среднем весе в главном событии ивента 26 августа в Екатеринбурге. Ранее сообщалось, что в со-главном событии того же вечера выступит Иван Штырков.
Профессиональная карьера Илича насчитывает 18 поединков, среди которых 13 побед и пять поражений. Шлеменко провёл 62 успешных схватки и 13 боёв проиграл. В последнем поединке серб по прозвищу Джокер уступил чеху Карелу Вемоле удушающим приёмом в первом раунде турнира Oktagon 34. Шлеменко одолел Артура Гусейнова единогласным решением судей на турнире Eagle FC 42.
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