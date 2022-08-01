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«Опасен для любого, в том числе для меня». Шлеменко оценил следующего соперника

«Опасен для любого, в том числе для меня». Шлеменко оценил следующего соперника
Александр Шлеменко
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о своём новом сопернике Александре Иличе, с которым он встретится 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге.

«Посмотрел его бои – на самом деле, я тоже не знал этого бойца. Очень опасный, неудобный, длинный левша. Хорошо бьющий ногой, причём левой ногой бьёт как в печень, так и в голову. Очень опасный для любого бойца, для меня в том числе. Конечно, не считаю его разминкой перед Исмаиловым. Мага – маленький левша, борец. А здесь длинный, почти два метра ростом, и ударник. Причём бьёт ногой как битой. Совершенно разные стили – единственное, что их объединяет, что они оба левши, но у них совсем разная техника», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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