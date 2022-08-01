Шлеменко: мой бой раскручен и до раскрутки. Не так важно, кто соперник

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, считает ли он необходимым раскручивать его бой против Александара Илича на турнире RCC 12.

«Я не так часто в последнее время дерусь. Спасибо моим болельщикам, фанатам – мой бой и до раскрутки раскручен. И по большому счёту не так важно, кто соперник. А тем более если соперник не для галочки, а такой, который может нокаутировать любого. Думаю, это вдвойне интересно», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Профессиональная карьера Илича насчитывает 18 поединков, среди которых 13 побед и пять поражений. Шлеменко провёл 62 успешных схватки и 13 боёв проиграл. В последнем поединке серб по прозвищу Джокер уступил чеху Карелу Вемоле удушающим приёмом в первом раунде турнира Oktagon 34. Шлеменко одолел Артура Гусейнова единогласным решением судей на турнире Eagle FC 42.