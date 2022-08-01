«Я вернусь». Кара-Франс отреагировал на поражение Морено
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Новозеландский боец UFC Кайл Кара-Франс высказался по поводу своего поединка за титул временного чемпиона организации в наилегчайшем дивизионе с мексиканцем Брэндоном Морено.
«Мы потерпели неудачу, но я никуда не исчезну. Я по-прежнему остаюсь одним из лучших бойцов наилегчайшей категории. Мои поздравления, Брэндон! Ты настоящий воин! Особая благодарность моей команде City Kickboxing. А также моим друзьям и родственникам, я очень ценю вашу любовь и поддержку. Я вернусь!», — сказал Кара-Франс после боя.
Поединок завершился победой Морено техническим нокаутом в третьем раунде. Для мексиканца эта победа стала 20-й в ММА при семи поражениях, а его оппонент потерпел девятую неудачу в смешанных единоборствах при 24 победах.
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