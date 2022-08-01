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«Зря судья так рано вмешался». Шлеменко – об остановке в бое Павловича с Льюисом

«Зря судья так рано вмешался». Шлеменко – об остановке в бое Павловича с Льюисом
Александр Шлеменко
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о победе Сергея Павловича над Дерриком Льюисом и остановке поединка судьёй.

«Я очень рад за Сергея, что ему удалось нокаутировать, тем более после тех слов, что наговорил Льюис в адрес не только Сергея, но и всех русских людей. Это вдвойне приятно. А насчёт остановки – мы никогда не узнаем, ранняя она была или нет, потому что неизвестно, что было бы потом. Но мне кажется, зря судья так рано вмешался. Мне как фанату после слов Льюиса хотелось бы, чтобы Сергей его побил подольше», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Бой Льюиса и Павловича состоялся на турнире UFC 277 – боец из России победил нокаутом на 55-й секунде первого раунда.

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