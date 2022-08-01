«Я хотел подать пример дочке». Морено красиво вызвал на четвёртый бой Фигейреду

Мексиканский боец UFC Брэндон Морено прокомментировал свою победу в бою с Кайлом Карой-Франсом за временный титул в наилегчайшем дивизионе, а также рассказал, почему не стал проявлять агрессию по отношению к бразильцу Девейсону Фигейреду и вызвал его на бой в уважительной манере.
«Я невероятно счастлив. После моего предыдущего поединка я был очень расстроен, очень разочарован в своём выступлении. Я уже не раз об этом говорил, потому что я уверен, что победил в том бою. Но знаете, мы всегда ведем эту битву. Это всегда ментальное сражение, в котором ты стараешься отодвинуть свое эго на второй план, перевернуть страницу и извлечь уроки, чему-то научиться. Сейчас я чувствую, что у меня это получилось. После предыдущего поединка я принял ряд непростых решений, много что изменил. В человеческой природе это лежит: мы все боимся неизвестности. Но я никогда не боялся принимать сложных решений, я сделал это, и сейчас мы видим, что всё это было не зря.
Выход Фигейреду в октагон во время моего интервью? Мне всё равно. Я уже сказал об этом тогда там. До этого мне хотелось выплеснуть весь негатив на него. Он прилетел в Даллас пару дней назад, я видел его много раз. Я готов был выхватить микрофон и крикнуть: «Давай биться! Дай мне четвертый бой». Но в итоге я сказал, как есть. Моей старшей дочке сейчас 8 лет, она уже все понимает. Я просто осознал, что у меня есть возможность подать ей хороший пример, потому что я не хочу, чтобы она видела, как её отец занимает фигней в прямом эфире. Поэтому я решил сказать ему, что я за всё его прощаю, и сам у него попросил прощения, если как-то его обидел. Но не пойми меня неправильно: мне нужен этот бой», — сказал Морено на пресс-конференции после боя.
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