Соперник Шлеменко назвал российского бойца своим кумиром
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33-летний сербский боец Александар Илич высказался по поводу своего поединка с россиянином Александром Шлеменко.
«В погоне за легендой, чтобы стать легендой. Шлеменко — мой кумир. Для меня большая честь делить с тобой клетку», — написал Илич в своих социальных сетях.
Профессиональная карьера Илича насчитывает 18 поединков, он одержал 13 побед и потерпел пять поражений. Шлеменко провёл 62 успешных схватки и проиграл 13 боёв. В последнем поединке серб по прозвищу Джокер уступил чеху Карелу Вемоле удушающим приёмом в первом раунде турнира Oktagon 34. Шлеменко одолел Артура Гусейнова единогласным решением судей на турнире Eagle FC 42.
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