«Безумно непрофессионально». Глава Showtime раскритиковал Рахмана за срыв боя с Полом

Президент телеканала Showtime Стивен Эспиноза, ответственный за организацию ряда боёв скандального видеоблогера Джейка Пола, прокомментировал отмену его поединка с Хасимом Рахманом-младшим, который должен был состояться 6 августа в Нью-Йорке.

Напомним, по заявлению стороны Пола, причиной стали проблемы Рахмана с весогонкой.

«Если Рахман не хотел укладываться в 91 кг, тогда ему не следовало подписывать контракт на бой в 91 кг. Он не должен был говорить на протяжении последних четырёх недель, что уложится в вес. Команда Рахмана повела себя безумно непрофессионально. До подписания контракта они неоднократно заявляли, что он уложится в лимит. По ряду причин Атлетическая комиссия сдвинула его в 93 кг, после чего мы узнали, что он хочет весить 98 кг», – приводит слова функционера издание BoxingScene.