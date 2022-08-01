«Безумно непрофессионально». Глава Showtime раскритиковал Рахмана за срыв боя с Полом

Президент телеканала Showtime Стивен Эспиноза, ответственный за организацию ряда боёв скандального видеоблогера Джейка Пола, прокомментировал отмену его поединка с Хасимом Рахманом-младшим, который должен был состояться 6 августа в Нью-Йорке.
Напомним, по заявлению стороны Пола, причиной стали проблемы Рахмана с весогонкой.
«Если Рахман не хотел укладываться в 91 кг, тогда ему не следовало подписывать контракт на бой в 91 кг. Он не должен был говорить на протяжении последних четырёх недель, что уложится в вес. Команда Рахмана повела себя безумно непрофессионально. До подписания контракта они неоднократно заявляли, что он уложится в лимит. По ряду причин Атлетическая комиссия сдвинула его в 93 кг, после чего мы узнали, что он хочет весить 98 кг», – приводит слова функционера издание BoxingScene.
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