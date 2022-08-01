В WBC повторно назначили бой за вакантный титул в первом полусреднем весе

Всемирный боксёрский совет (WBC) повторно санкционировал поединок за вакантный титул чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Напомним, изначально титул, оставленный лидером дивизиона британцем Джошем Тэйлором, должны были разыграть американцы Хосе Карлос Рамирес (27-1, 17 KO) и Хосе Сепеда (35-2, 27 KO), однако позже Рамирес сообщил, что готовится к свадьбе и не сможет выступить.

В WBC спешно нашли замену, и теперь с Сепедой сразится другой американский экс-чемпион, нокаутёр Реджис Прогре (27-1, 23 KO). Бойцу 33 года, он является участником второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), в финале которой он потерпел единственное поражение в карьере от рук Джоша Тэйлора и лишился пояса WBA Super.