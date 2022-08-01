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Цзю — о победе Павловича на UFC 277: красиво отомстил за высказывания Льюиса

Цзю — о победе Павловича на UFC 277: красиво отомстил за высказывания Льюиса
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал победу российского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергея Павловича над американцем Дерриком Льюисом, поединок которых состоялся в минувшее воскресенье в Далласе (США).

«Любой бой — это новый опыт. Чем больше боёв — тем большее уверенности. У Павловича есть все шансы бороться за пояс и стать первым. Он очень красиво отомстил за русских, за те высказывания, которые себе позволил Льюис (перед боем Льюис высказывался о расизме со стороны россиян. – Прим. «Чемпионата»). Прекрасная и точная победа. Сейчас ему не нужно останавливаться, идти вперёд и не слушать болтовню от соперников», — приводит слова Цзю издание «РБК-Спорт».

Ранее менеджер россиянина Али Абдель-Азиз высказался о возможности реванша с Льюисом.

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