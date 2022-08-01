Цзю — о победе Павловича на UFC 277: красиво отомстил за высказывания Льюиса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал победу российского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергея Павловича над американцем Дерриком Льюисом, поединок которых состоялся в минувшее воскресенье в Далласе (США).
«Любой бой — это новый опыт. Чем больше боёв — тем большее уверенности. У Павловича есть все шансы бороться за пояс и стать первым. Он очень красиво отомстил за русских, за те высказывания, которые себе позволил Льюис (перед боем Льюис высказывался о расизме со стороны россиян. – Прим. «Чемпионата»). Прекрасная и точная победа. Сейчас ему не нужно останавливаться, идти вперёд и не слушать болтовню от соперников», — приводит слова Цзю издание «РБК-Спорт».
Ранее менеджер россиянина Али Абдель-Азиз высказался о возможности реванша с Льюисом.
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