Александр Емельяненко попросил провести его бой с Дациком в одном карде со Штырковым
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Известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к руководству лиги Hardcore FC с просьбой организации поединка соотечественнику Ивану Штыркову.
«Hardcore, Толя Сульянов, я сейчас нахожусь в Екатеринбурге, готовлюсь к бою с Дациком. Тренируюсь непосредственно с Ваней Штырковым. Очень хорошо набрал форму, очень хорошо боксирует, борется… и мне помогает готовиться. Я рекомендую тебе поставить в один вечер нам с ним бой. Чтобы он тоже принял участие в этом турнире. Турнир получится замечательный. Он так же, как и я, будет его украшением. Советую», – сказал Емельяненко в социальных сетях.
Ранее российский боксёр Дмитрий Кудряшов высказался о проблемах Емельяненко с алкоголем.
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