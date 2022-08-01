«Я говорю об этом уже шесть или семь лет». Андре Уорд назвал ошибку Энтони Джошуа
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и экс-чемпион в двух весовых категориях Андре Уорд объяснил, как британцу Энтони Джошуа выступить лучше в реванше с украинцем Александром Усиком, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии. По мнению Уорда, Джошуа необходимо сбросить мышечную массу, чтобы стать выносливее.
«Послушайте, я пытаюсь сказать Энтони Джошуа об этом уже последние шесть или семь лет – сбрось массу. Тогда ты станешь быстрее, тебе захочется выбрасывать больше ударов, и ты не уткнёшься в стену посреди боя из-за того, что кровь наполнила твои мышцы, и ты не можешь ударить», – сказал Уорд в интервью ESPN.
Ранее в интервью Уорд сказал, кому отдаёт предпочтение в бою Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.
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