Марлон Вера: Стерлинг ломается, когда что-то идёт не так
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Пятый номер рейтинга легчайшего веса (до 61 кг) UFC, эквадорец Марлон Вера высказался о предстоящем титульном поединке между американцами Алджэмейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу, который состоится 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
«Я считаю, что Ти Джей больше похож на бойца. Он выйдет в клетку и попытается победить. Да, у Стерлинга хорошие навыки, он отличный борец, но он уже сдавался раньше. Он сдавался, выбрасывал полотенце. Этот парень ломается, когда что-то идёт не так. И это факт.
Хотя кто знает, что произойдёт. Ти Джей находится на границе спада, но я считаю его более агрессивным, из-за чего он будет больше выкладываться. Посмотрим, как всё сложится», – приводит слова Веры издание MMAJunkie.
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