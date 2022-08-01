Марлон Вера: Стерлинг ломается, когда что-то идёт не так

Пятый номер рейтинга легчайшего веса (до 61 кг) UFC, эквадорец Марлон Вера высказался о предстоящем титульном поединке между американцами Алджэмейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу, который состоится 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Я считаю, что Ти Джей больше похож на бойца. Он выйдет в клетку и попытается победить. Да, у Стерлинга хорошие навыки, он отличный борец, но он уже сдавался раньше. Он сдавался, выбрасывал полотенце. Этот парень ломается, когда что-то идёт не так. И это факт.

Хотя кто знает, что произойдёт. Ти Джей находится на границе спада, но я считаю его более агрессивным, из-за чего он будет больше выкладываться. Посмотрим, как всё сложится», – приводит слова Веры издание MMAJunkie.