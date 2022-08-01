Кевин Холланд сказал, что Камару Усман должен сделать ради звания величайшего бойца UFC

Американский полусредневес UFC Кевин Холланд считает, что лидер дивизиона нигериец Камару Усман не должен завершать карьеру в ближайшие несколько лет, если хочет войти в число величайших бойцов организации.

«Если Усман останется в полусреднем весе, тогда ему потребуются новые соперники. У него есть Чимаев, Шон Брэди и ещё один многообещающий парень. И он довольно крут… я не могу произнести его имя, чтобы не сглазить. У нас хватает парней для того, чтобы устроить Усману хорошие бои.

Если он действительно хочет претендовать на звание величайшего, тогда в его резюме должны попасть и новые имена, и старые… все. Единственный способ узнать, кто он на самом деле – дать ему свежие имена», – приводит слова Холланда издание MMA Fighting.