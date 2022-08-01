«Нужно найти его хрустальный шар». Фигейреду ответил Рогану на сомнение в его бое с Морено
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), бразилец Дейвисон Фигейреду ответил на недавнее высказывание звёздного комментатора организации Джо Рогана.
Напомним, на минувших выходных Роган, комментировавший турнир UFC 277, выразил сомнение в том, что Фигейреду, имеющий проблемы с весогонкой, выйдет на четвёртый поединок с мексиканцем Брэндоном Морено в конце года.
«Мне придётся выйти из клетки и найти хрустальный шар Джо Рогана. Может быть, нам стоит заключить небольшое дружеское пари. Я уложусь в вес, и он это увидит», – приводит слова бойца издание MMAJunkie.
Ранее в интервью Фигейреду назвал бойцов, способных победить чемпиона организации в легчайшем весе (до 61 кг), американца Алджэмейна Стерлинга.
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