Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Корешков сравнил следующего соперника Шлеменко с Исмаиловым

Корешков сравнил следующего соперника Шлеменко с Исмаиловым
Комментарии

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков, являющийся одноклубником именитого российского средневеса Александра Шлеменко, прокомментировал его предстоящий поединок с сербом Александаром Иличем, который состоится 26 августа в Екатеринбурге.

«Успел посмотреть его бои, он ярко выраженный ударник. Видно, что у него кикбоксёрская база. Левша, высокий, постоянно пытается бить левой ногой, левой рукой, контрпанчер. Пытается найти свою дистанцию и работать в основном в стойке. Их тяжело сравнивать с Магой, потому что эта два разных соперника.

Если Мага взрывной, коренастый борец, который тоже умеет бить на ближней дистанции, то здесь высокий, длиннорукий и длинноногий ударник. Они по-своему будут неудобны для Александра. Илич будет доставлять не такие неудобства, но своего характера. Илич – не подарок, у него много нокаутов, он дрался с известными представителями Европы, с поляком Михалом Матерлой. Илич его в стойке уничтожал, Матерла смог только в борьбе от него спастись», – сказал Корешков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Новость по теме
«Опасен для любого, в том числе для меня». Шлеменко оценил следующего соперника
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022