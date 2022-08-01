Корешков сравнил следующего соперника Шлеменко с Исмаиловым

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков, являющийся одноклубником именитого российского средневеса Александра Шлеменко, прокомментировал его предстоящий поединок с сербом Александаром Иличем, который состоится 26 августа в Екатеринбурге.
«Успел посмотреть его бои, он ярко выраженный ударник. Видно, что у него кикбоксёрская база. Левша, высокий, постоянно пытается бить левой ногой, левой рукой, контрпанчер. Пытается найти свою дистанцию и работать в основном в стойке. Их тяжело сравнивать с Магой, потому что эта два разных соперника.
Если Мага взрывной, коренастый борец, который тоже умеет бить на ближней дистанции, то здесь высокий, длиннорукий и длинноногий ударник. Они по-своему будут неудобны для Александра. Илич будет доставлять не такие неудобства, но своего характера. Илич – не подарок, у него много нокаутов, он дрался с известными представителями Европы, с поляком Михалом Матерлой. Илич его в стойке уничтожал, Матерла смог только в борьбе от него спастись», – сказал Корешков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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