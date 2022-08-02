Экс-чемпион назвал главную проблему Джошуа перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира, ирландец Барри Макгуиган высказался об ожидаемом титульном реванше с супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
«Сожалею, но я не могу увидеть победу Джошуа в этом бою. Потому что считаю, что, с точки зрения психологии, это уже не тот боец. Энди Руис раскрыл его слабость. Если вы пересмотрите последний раунд боя с Усиком, то увидите, что последние полминуты он находился в потрясённом состоянии. Ещё бы полминуты, и он был бы нокаутирован.
Хотя Роберт Гарсия внесёт свои изменения. Джошуа должен атаковать и идти на риски. Знаю, ему рискованно лезть под удар, но это можно делать и разумно: не давать сопернику работать и удерживать высокий темп. Но что-то подсказывает мне, что Усик повторит результат», – сказал Макгуиган в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
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