Мухаммад Мокаев выступит на турнире UFC 280, есть соперник
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ританский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев (8-0) выступит на турнире UFC 280, который состоится 23 октября в Абу-Даби, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.
Соперником 22-летнего Мокаева станет 32-летний канадец Малколм Гордон (14-5). Боец выступает в UFC c июля 2020 года и провёл четыре поединка, в двух из них проиграв.
В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 200 в феврале Гордон победил техническим нокаутом (травма руки) украинца Дениса Бондаря. Мокаев на UFC Fight Night 208 в конце июля одолел единогласным судейским решением американца Чарльза Джонсона.
Напомним, в главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев разыграют вакантный титул организации в лёгком весе (до 70 кг).
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