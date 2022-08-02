Двукратный чемпион GLORY Артём Вахитов намерен подписать контракт с UFC

Двукратный чемпион GLORY в полутяжёлом весе (до 93 кг), российский кикбоксёр Артём Вахитов открыт для дебюта по правилам смешанных единоборств. Напомним, в марте промоушен GLORY расторг контракты с россиянами из-за ситуации на Украине, после чего Вахитов стал свободным агентом.
«Мы готовы к работе, поскольку Артём начал изучать MMA. Если он получит точную дату и выступит против ударника, а не борца, то почему и не согласиться? Чтобы почувствовать клетку. Бои ударников крайне интересны для зрителей.
Мы отправили письма матчмейкерам UFC о том, что Артём является свободным агентом, посмотрим, что они ответят. Помимо этого, у нас есть хорошие варианты в России, можно продолжить выступать по правилам кикбоксинга, а можно дебютировать в MMA. Мы получали предложение выступить и в боксе, но здесь всё будет зависеть от контракта», – приводит слова менеджера бойца Андрея Бусыгина издание MMA Fighting.
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