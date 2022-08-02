Павлович ворвался в топ-5 тяжёлого веса, Нуньес обошла Шевченко в рейтинге P4P

Обновился рейтинг UFC. Сергей Павлович поднялся в пятёрку тяжёлого веса, Аманда Нуньес обошла Валентину Шевченко в рейтинге вне весовых категорий.
Российский боец Сергей Павлович после победы над Дерриком Льюисом на UFC 277 поднялся сразу на шесть строчек рейтинга тяжёлого веса и расположился на пятой строчке. Лидеры рейтинга сохранили свои позиции, первое место остаётся за чемпионом Фрэнсисом Нганну.
Бразильянка Аманда Нуньес после победы над Джулианной Пеньей обошла представительницу Киргизии Валентину Шевченко в рейтинге вне весовых категорий. Шевченко переместилась на вторую строчку рейтинга.
Также отметим, что российский боец Аскар Аскаров опустился на одну позицию рейтинга наилегчайшего веса и располагается на четвёртой строчке. Из тройки лидеров его вытеснил Александр Пантожа. Другой россиянин, Магомед Анкалаев вошёл в топ-3 рейтинга полутяжёлого веса, переместившись с четвёртого на третье место, сместив австрийца Александара Ракича.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277.
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