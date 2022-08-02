Головкин: было бы очень приятно победить Канело. Это будет крупнейшим успехом в карьере

Двукратный чемпион мира в среднем весе боксёр из Казахстана Геннадий Головкин высказался о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.



«С тех пор как мы встречались в последний раз, прошло много времени. Мы уже другие бойцы. Не нужно оглядываться на два предыдущих боя и думать о них. Сейчас будет отдельный поединок.



Уверен, будет непросто. Мой соперник — чемпион. У него четыре пояса, и, возможно, он лучший боец в этой категории. Я же в этой весовой категории впервые. Думаю, буду готов физически и мне будет вполне комфортно. Это однозначно может стать крупнейшей победой в моей карьере. Лучшее, что может случиться. Мне было бы очень приятно победить», — приводит слова Головкина BoxingScene.



Бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.