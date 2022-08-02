Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Головкин: было бы очень приятно победить Канело. Это будет крупнейшим успехом в карьере

Головкин: было бы очень приятно победить Канело. Это будет крупнейшим успехом в карьере
Комментарии

Двукратный чемпион мира в среднем весе боксёр из Казахстана Геннадий Головкин высказался о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«С тех пор как мы встречались в последний раз, прошло много времени. Мы уже другие бойцы. Не нужно оглядываться на два предыдущих боя и думать о них. Сейчас будет отдельный поединок.

Уверен, будет непросто. Мой соперник — чемпион. У него четыре пояса, и, возможно, он лучший боец в этой категории. Я же в этой весовой категории впервые. Думаю, буду готов физически и мне будет вполне комфортно. Это однозначно может стать крупнейшей победой в моей карьере. Лучшее, что может случиться. Мне было бы очень приятно победить», — приводит слова Головкина BoxingScene.

Бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

Улучшенная версия Головкина. В Казахстане вырос новый чемпион, который прихлопнет Канело Улучшенная версия Головкина. В Казахстане вырос новый чемпион, который прихлопнет Канело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022